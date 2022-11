Taguspark recebe primeira exposição a solo de DaCosta

O TagusPark vai receber a primeira exposiçao a sola de DaCosta, um artista contemporâneo português.

A Lápis-Lazuli, lê-se num comunicado enviado ao Nascer do Sol, vai estar no Núcleo Central do Taguspark de 17 de novembro a 7 de janeiro e "revela uma abordagem clássico-contemporânea ao azulejo português respeitando a metodologia de produção dos mestres de azulejaria do século XV", sendo que vai ser possível encontrar um "tributo post-mortem" a personalidades como Amália Rodrigues, Mahatma Ghandi ou Albert Einstein, entre outros.

O nome da exposição, com curadoria de Adilson Lima (Tapumarte) e de Beatriz Palma (MAU – Museu de Arte Urbana), "remete para uma pedra preciosa, que para além de estar associada à cura espiritual, energética e física, traz amor, paz e iluminação", lê-se em comunicado.

Para o autor, “Lápis-Lazúli exibe 7 figuras! Sete peças trabalhadas no grau da cor azul que criam um jogo visual para “brincar” com a perceção individual que temos de cada uma das personalidades aqui representadas. A nível de simbologia, o número 7 é o mais presente na filosofia e literatura sagrada, simbolizando o perfeito, o poderoso e também a renovação. Simboliza a renovação da herança do azulejo português. Para obter o resultado ímpar da estética do azulejo é necessária a perfeita comunhão dos quatro elementos sendo que este processo é considerado pelos amantes da cerâmica como algo de mágico. E é essa a magia que quero espalhar pelo mundo numa viagem que começa aqui...”.

Lápis-Lazuli tem entrada gratuita e insere-se na programação do MAU – Museu de Arte Urbana, que tem por objetivo promover o pensamento crítico e contribuir para o bem-estar de quem visita e trabalha na Cidade do Conhecimento.