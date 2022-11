Tragédia em Santo André. A história da mãe que matou o bebé à facada

Portugal é o sexto país mais seguro do mundo, segundo o Global Peace Index 2022. Por isso, é natural que quem cá vive fique surpreendido de cada vez que um crime hediondo acontece. Habituamo-nos a vê-los nas séries ou documentários criminais, talvez até os associemos a países distantes como os EUA, México e Brasil, onde tudo parece possível. Ontem, o pesadelo chegou a Vila Nova de Santo André, uma pequena cidade verde, na idílica Costa Vicentina, Litoral Alentejano.

Nos cafés, lojas e ruas, não se fala de outra coisa. Ao contrário do que acontece na maioria destas situações - em que rapidamente se esquece o lado bom da pessoa depois de cometer um crime desta natureza -, os moradores não conseguem associar a jovem educada, tímida, mas simpática, à mãe que matou o próprio filho com dezenas de facadas.

A TRAGÉDIA Ainda os estabelecimentos estavam a abrir e já circulavam rumores de que algo terrível havia acontecido durante a madrugada. “Uma jovem de 20 e tal anos matou o filho de um ano e três meses à facada”, ouvia-se. No bairro do Pinhal, a presença das autoridades fazia com que as pessoas parassem e fizessem perguntas para tentar perceber o que realmente tinha acontecido.

Faltava um nome e um rosto. Porém, como sempre acontece na maior parte das cidades pequenas, não demorou muito até que os habitantes de Santo André ficassem a saber de quem se tratava. Luana Silva, de 23 anos, assassinou o filho, Isaac, com várias facadas, recorrendo a facas de cozinha. “Nunca pensei. Quando penso nela só penso em coisas boas. Estou muito mal-disposta”, afirma Sandra (nome fictício) ao i. “ Não acredito. Não tenho mesmo palavras. Estou incrédula”, revela Olívia (nome fictício).

O homicídio ocorreu na madrugada de domingo para segunda-feira. Apesar de ainda não ter sido revelado o contexto da tragédia, de acordo com alguns vizinhos, a jovem saiu de casa por volta das 5h30 aos gritos: “O Diabo está ali. Já o matei!”, gritava em alto e bom som. Antes do macabro acontecimento, durante a noite, outros moradores admitem ter ouvido os gritos do bebé. Contudo, ninguém ligou para as autoridades.

