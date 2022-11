Regina Duarte sugere que comerciantes apoiantes de Lula colem estrelas nas montras

A atriz e ex-secretária da Cultura do governo de Jair Bolsonaro, Regina Duarte, não aceitou bem a vitória de Lula da Silva nas presidencias do Brasil e tem usado as redes sociais para criticar os apoiantes do Partido Trabalhista.

Numa das suas últimas publicações, Regina Duarte sugere que os comerciantes eleitores de Lula da Silva ponham um autocolante com uma estrela encarnada nas montras do seus estabelecimentos, para que se identifiquem como apoiantes do atual governo e assim dmonstrarem o seu “orgulho” no Presidente que elegeram.

“Atenção petistas, coloquem esse adesivo na porta do seu negócio. Mostre que você tem orgulho de quem elegeu”, lê-se na imagem da publicação, que entretanto deixou de estar visivel.

A publicação da atriz no Instagram foi alvo de controvérsia e foi interpretada como um incentivo à discriminação, tendo mesmo sido comparada com as estrelas que a Alemanha nazi obrigava os judeus a usar.

“Na Alemanha Nazista, o comércio de judeus era marcado pela estrela de Davi. Defender atos semelhantes é uma enorme vergonha”, lia-se num dos comentários.

Mas assim como houve muitas críticas, também quem viesse em defesa de Regina Duarte e se colocasse contra o Partido Trabalhista.

“Problema é que petista não tem negócio! Eles não geram emprego na verdade”, escreveu um seguidor da atriz.