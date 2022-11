Planeta chega aos 8 mil milhões de habitantes esta terça-feira

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que o planeta deverá alcançar esta terça-feira oito mil milhões de seres humanos.

A chefe do Fundo de População do organismo, Natalia Kanem, afirma que “oito mil milhões de pessoas é um marco importante para a humanidade”, acenando com o aumento da esperança de vida e a diminuição do número de mortes maternas e infantis.

"Ainda assim, percebo que este momento poderá não ser celebrado por todos. Alguns expressam a preocupação de que o nosso mundo está sobrepovoado. Estou aqui para dizer que o grande número de vidas humanas não é motivo de medo", acrescentou.