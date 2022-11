Costa Silva reúne-se na terça-feira à tarde com jovens ativistas

O ministro da Economia, António Costa Silva, vai reunir-se na terça-feira com ativistas ambientais, que se têm manifestado para exigir o fim dos combustíveis fósseis, além de terem pedido a sua demissão.

Fonte do Ministério da Economia e do Mar adiantou que o ministro António Costa Silva receberá os ativistas no ministério, num encontro marcado para as 17h00 de terça-feira.

Sublinhe-se que nos últimos dias tem havido várias ações de protesto, nomeadamente de ocupação de escolas secundárias e faculdades em Lisboa, com jovens a apelarem à preservação do planeta, reivindicando o fim dos combustíveis fósseis até 2030.

Os jovens exigem ainda a demissão de Costa Silva, que afirmou, em maio passado, que não tinha quaisquer preconceitos em relação a projetos de exploração de gás.