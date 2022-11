Qatar. Dua Lipa não vai ao Mundial

Dua Lipa clarificou os rumores sobre a sua possível atuação na cerimónia de abertura do Campeonato do Mundo de Futebol, que começa no próximo domingo, no Qatar, anunciando que não estará envolvida no evento.

Foi através das redes sociais que a cantora colocou um ponto final nos rumores que circulavam.

“Existe muita especulação sobre a minha presença na cerimónia de abertura do Campeonato do Mundo no Qatar. Não irei atuar e não estive envolvida em quaisquer negociações para o efeito”, escreveu Dua Lipa, através do Instagram, acrescentando que irá torcer pela Inglaterra “à distância”.

“Visitarei o Qatar quando o país cumprir todas as promessas em matéria de direitos humanos que fez, quando ganhou o direito de organizar este Mundial”, clarificou.

O Mundial tem sido alvo de grandes polémicas devido às falhas que o país tem no que toca aos direitos humanos, principalmente

Devido à morte de vários milhares de trabalhadores na construção dos estádios que acolherão o evento e aos ataques à comunidade LGBT.