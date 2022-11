EUA. Colisão entre dois aviões em espetáculo aéreo provoca seis mortos

Uma colisão entre dois aviões militares históricos, que aconteceu no sábado, durante um espetáculo aéreo em Dallas, nos Estados Unidos da América (EUA), provocou a morte de seis pessoas.

"De acordo com o médico legista do condado de Dallas, há um total de seis mortes no acidente de sábado, no espetáculo aéreo 'Wings over Dallas' (Asas sobre Dallas)", escreveu Clay Jenkinks, através do Twitter. As autoridades, disse ainda, continuam a trabalhar para encontrar as vítimas.

Terrible situation. Two planes collide during an Air Show at Dallas Executive Airport 😳😔👀 pic.twitter.com/thokohgJzw — Daily Loud (@DailyLoud) November 12, 2022

O Boeing B-17 Flying Fortress e um Bell P-63 Kingcobra colidiram e despenharam-se por volta das 13h20 locais, segundo um comunicado da Administração Federal de Aviação, citado pela Associated Press (AP).

Não é a primeira vez que acidentes deste tipo acontecem nos Estados Unidos. Em 2011, 11 pessoas morreram em Reno, Nevada, quando um P-51 Mustang colidiu com espetadores. Mais recentemente, em 2019, um bombardeiro caiu em Hartford, Connecticut, matando sete pessoas.