PSD e Luís Montenegro

Luís Montenegro tem que andar da perna. O poder esgota-se para quem não o tem, isto é, em 2023 há eleições na Madeira, o PSD tem que manter o poder. Em 2024 há eleições para o Parlamento Europeu, o PSD não se pode ficar por ter 6 deputados e cerca de 22% dos votos. O PS teve 33,38% e elegeu 9 deputados. Ainda, em 2024, há eleições nos Açores e o PSD tem que manter o poder. Em 2025 é a prova dos nove, eleições autárquicas, no fundo é a 1.ª volta das eleições legislativas que se realizam em 2026. A permeio há a eleição do Presidente da República no início de 2026.

O poder desgasta, mas António Costa tem mostrado que isso não o afecta, mas também, temos que pensar que não ter poder também desgasta. Giulio Andreotti foi sete vezes primeiro- ministro. António Costa pode, também, tornar-se a quintessência da política portuguesa.

As coisas para António Costa, por vezes, estão complicadas com inúmeros casos e erros de palmatória, mas é ele que detém o poder. António Costa está dentro do castelo e Luís Montenegro está do lado de fora do castelo.

O poder não é conquistado pela oposição. Os governos perdem-no, mas para já, com esta maioria absoluta é muito difícil, mas um dia, isso pode acontecer.

António Costa tomou a iniciativa com as pensões, mas as coisas não lhe saíram lá muito bem. Luís Montenegro tem procurado desmontar o embuste dos aumentos, todavia quem ouve os comentários na rua que são muito importantes: “mais vale isto que nada”; “vêm outros e ainda é pior”.

Contra esta maneira de pensar o trabalho de Luís Montenegro é árduo. O PS e António Costa libertaram-se do PCP e BE e buscam eleitorado ao centro e não tanto à esquerda. Estas inflexões permitem-lhe sobreviver tanto tempo e cultiva a sua auréola de moderado.

Luís Montenegro tem feito um trabalho meritório, de sapa, nem sempre visível, mas ainda falta um longo caminho. A primeira coisa que tem que fazer é não tirar fotos ao lado de pessoas tóxicas que só aparecem quando cheira a poder.

Os portugueses têm fama de não ter memória, mas para aquilo que não querem e não gostam têm memória.

Actualmente, é António Costa que está no controlo dos acontecimentos, a guerra da Ucrânia é um álibi importante para alguns dos seus fracassos.

A grande questão da política portuguesa: como derrotar António Costa? Se António Costa for para um cargo europeu isso nem se coloca, porém se tentar um 3.º mandato, actualmente, vejo uma empreitada muito difícil.

Para o PSD e Luís Montenegro ascenderem ao poder têm que ser por fases: vencer as regionais, as europeias e, fundamentalmente, as autárquicas.

A seguir, aí, sim, pensar seriamente em vencer as legislativas esteja lá António Costa ou não.