Inclusão e diferença

Vivemos num tempo em que pouco ou nada se pode fazer ou dizer sob pena de cairmos na onda dos cancelamentos. Tudo o que saia da esfera do politicamente correto é para cortar a voz e para ostracizar. São muitas das vezes os mesmos que defendem a liberdade, a inclusão e a diferença, os primeiros a apontar o dedo, a colocar de parte e a extremar posições. Para que o mundo onde vivemos se torne (um pouco) respirável e leve seria bom que começássemos a distinguir uma piada, uma brincadeira ou uma opinião divergente de conceitos como o racismo, o machismo ou a xenofobia. Eu sou muito liberal nestas coisas, por mim cada um pode fazer o que quiser, com quem quiser e da forma que quiser desde que isso não interfira com a minha vida ou desde que não me imponham escolhas que não são as minhas.

Se respeito por princípio todas as pessoas por igual, independentemente da raça, do género ou sexo, também nunca me ouvirão pedir desculpa por simplesmente ser branco, heterossexual e homem. Nem me podem tão pouco responsabilizar a mim ou generalizar porque este ou aquele tomaram determinada atitude errada. Partamos desse princípio portanto.

A mim não me faz confusão nenhuma que uma pessoa queira mudar de sexo ou que se sinta mal com o seu corpo, o que me parece um pouco perigoso são os ventos que vêm dos Estados Unidos em que um dia uma pessoa pode acordar a sentir-se uma coisa e no seguinte outra. Se assim for, não me parece despiciendo que a partir de agora um homem que for preso possa dizer que nesse dia se sente mulher para ir parar ao Estabelecimento Prisional de Tires (para quem não sabe é a cadeia para onde vão as mulheres). Para mim é-me indiferente se uma pessoa se sente mulher, homem ou até mesmo um pónei ou um lobo e desate a uivar, agora temos que ter um bocadinho de noção do que isso obrigará na mudança de comportamentos das outras pessoas. Ainda no outro dia, contava-me uma amiga, que estava a tirar um mestrado nos “States” que foi inserida num grupo de trabalho de 4 pessoas na Universidade e que uma delas se sentia não binária como agora se chama a quem não se identifica estritamente com o género masculino ou feminino e que uma das pessoas do grupo, por lapso ou força do hábito tratou a mesma três vezes por “ele” o que lhe valeu uma queixa na mesma Universidade e consequentemente uma suspensão que se encontra ainda em análise com vista à expulsão.

Quando falamos de inclusão e de respeitar a diferença temos que perceber que isso significa respeitarmo-nos a todos. É engraçado que um dos estilistas que mais fez pela inclusão e pelo respeito e o direito à diferença foi o francês Jean Paul Gaultier. Ele dizia: “Adoro misturar roupas, pessoas, classes sociais, géneros... e de me divertir com isso”. Bem antes de dizer isso, Jean Paul Gaultier fez da inclusão, da diversidade e da mistura de géneros os pilares edificantes de seu mundo. Um mundo em que pessoas de todas as cores, formas e identidades são celebradas. Para Jean Paul, essa visão de mundo é mais do que política, é natural e comemorativa. Alguns podem chamá-lo de provocador, mas ele quis simplesmente mostrar o mundo em toda a sua diversidade.” Uma das suas grandes inspirações foi o icónico filme Querelle, de Fassbinder, de 1982 e as suas roupas de marinheiros sexys correram o mundo.

Não deixa de ser paradigmático que enquanto marcas que sempre primaram pelos corpos com um certo tipo de medidas como a Victoria’s Secret tentem agora seguir um modelo politicamente correto dando palco a mulheres de todas as formas dando como explicação que as mulheres que desfilavam antigamente para a marca “não representam a mulher real”.

Como se umas mulheres fossem mais reais do que outras. Enquanto isso, Gaultier regressa nos seus últimos anúncios à sensualidade entre um casal heterossexual, ao charme e à sedução entre um homem e uma mulher. Provavelmente estará a tentar dizer-nos que estes são tanto como todos os outros e que também merecem fazer parte da inclusão. Ou que qualquer dia serão estes os diferentes.