O meu País

Talvez que por ter viajado muito na Europa, na Américas e na Ásia e de ter visitado muitas empresas, instituições e pessoas das mais variadas origens, raças e níveis sociais, seja a razão por ao longo dos anos ter desenvolvido uma paixão muito particular para com Portugal.

O mar que nos rodeia, as enseadas, as rias e as ilhas presentes na nossa costa, os estuários e todos os lugares por onde tenho navegado e posto âncora com a família e os amigos, as paisagens e os montes, os rios e vales de Norte a Sul, numa variedade única, de Trás os Montes à Planície Alentejana, tudo isso reforça a minha paixão.

Infelizmente, trata-se de uma paixão não correspondida. Antes do 25 de Abril sonhei e lutei modestamente pela liberdade e pela democracia, pensando que uma vez realizadas essas conquistas, tudo seria diferente e passaríamos a ter um País menos pobre, menos ignorante e mais feliz. Infelizmente, tenho assistido a erros de governação imperdoáveis, ao domínio dos partidos políticos sobre a sociedade e a níveis de corrupção que representam a destruição do regime democrático. De facto, já não somos uma verdadeira democracia.

Os partidos políticos são hoje agências de empregos, dirigidos por oligarquias não democráticas, incapazes de quaisquer mudanças e constituídas por profissionais da política sem experiência da vida económica e com um poder muito superior à sua sabedoria.

Ao longo destes mais de quarenta anos houve óbvias melhorias na educação e no nível de vida dos portugueses. Ninguém o nega. Mas quando olhamos para todos os erros cometidos, para as oportunidades de reformas e de investimento perdidas e nos comparamos com os outros países da União Europeia, nomeadamente os que tiveram um ponto de partida semelhante ao nosso, não podemos deixar de nos sentir humilhados e revoltados.

A minha situação é hoje de revolta. Desde logo por já não ter tempo de ver o País com que sonhei e sei possível. Revolta pela manipulação que é feita sobre a opinião supostamente livre dos portugueses. Revolta por verificar que estamos muito longe de tudo o que vi e aprendi na vida empresarial, na luta política e nas viagens que fiz por esse mundo fora.

Tenho procurado, na medida do possível, que as energias da revolta se dirigem para combates concretos pela democracia, pelo pensamento estratégico e, em conjunto com outros cidadãos, por causas de que temos conhecimentos especializados, como é o caso da indústria, da energia e dos transportes, nomeadamente a ferrovia. Todavia não é fácil conter a revolta em presença de tantos interesses particulares imorais, quando não pura e simplesmente corruptos. Interesses que sabemos estarem a empobrecer Portugal e os portugueses.

Portugal é hoje um comboio em andamento acelerado a caminho do precipício. Três pedidos de ajuda externa em quarenta anos, uma dívida externa monstra, uma dependência vergonhosa da União Europeia, níveis educativos que nos colocam no fim da lista dos países europeus e níveis de pobreza e de ignorância insuportáveis. Talvez pior do que tudo isto é a mentira e a manipulação do poder sobre a consciência dos cidadãos, com o fim de perpetuar um modelo político e económico que sabemos são parte do desastre para que caminhamos.

Como se tudo isto não bastasse tivemos o covid-19, um desastre que chegou com aviso prévio, tempo que não aproveitámos para nos preparar e para nos defendermos. Deixámos voltar sem qualquer precaução os empresários e os técnicos que estavam em Itália e que iniciaram a contaminação no Norte do País e sabendo que os mais idosos seriam as principais vítimas, deixámos que as más condições já existentes ditassem milhares de mortes antes de tempo. Igualmente colocámos a ideologia à frente da saúde dos portugueses e desconheceu-se a capacidade disponível das instituições privadas e para proteger o Serviço Nacional de Saúde (SNS) adiaram-se cirurgias e demais cuidados de saúde das restantes patologias, em particular o cancro.

Os governantes, que nunca souberam o que é gestão pública, nem a sua necessidade de reformas, decidiram reduzir as horas de trabalho primeiro, para depois lançarem dinheiro e mais pessoal sobre os problemas, quando a grande questão é a organização e a correcta utilização das tecnologias.

O Governo, o Primeiro Ministro e o Presidente da República assustados e com o País a arder, decidiram-se pela propaganda, transformando-se nos comunicadores de serviço, presentes nas televisões a tempo inteiro através de mensagens confusas e contraditórias. Não poucas vezes, como no caso dos fogos e dos lares de idosos, mentindo aos portugueses.

As medidas económicas tardias, contraditórias e frequentemente desadequadas, resultaram que a economia portuguesa não cresce e que Portugal está entre os países que sofreram a maior queda do PIB e onde existe um elevado número de falências e de perda de qualidade dos empregos. Recentemente, dei uma volta pelas Beiras e a decadência do meio físico é evidente e a rotura económica vê-se sem precisar de qualquer medição. Edifícios outrora conhecidos e bem tratados, estão abandonados. Portugal tornou-se um País em que se torna difícil viver.

Os turistas que pouco antes eram a salvação da economia dizia-se, desapareceram e voltaram depois, mas sem que alguém se dê conta que o sector do turismo contribuiu bastamente para a redução da produtividade nacional, fruto dos baixos salários. A indústria e a criação de condições para o investimento estrangeiro não são uma preocupação relevante do Governo, antes ocupado com a sua sobrevivência através de apelos ao PCP e ao Bloco de Esquerda antes e agora detentor de uma maioria absoluta que lhe permite falar grosso às oposições e aos portugueses descontentes, sem nunca admitir atrasos e fracassos.

Este é o País que, com toda a probabilidade, vou deixar aos meus filhos e netos. Que me perdoem por isso.

Empresário

Subscritor do manifesto Por Uma Democracia de Qualidade