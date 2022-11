As pré-primárias nos EUA

A história ensinou-nos quão castigadoras são as Midterm Elections nos EUA: no último século o partido do Presidente em funções perdeu em cada uma das Midterms uma média de 28 lugares na Câmara dos Representantes e 4 no Senado.

Tal significa que o Presidente perde quase sempre o controlo de uma das Câmaras, quando não mesmo das duas. Preocupados com os perigos da concentração de poderes os pais da Constituição americana tornaram difícil a manutenção de uma maioria parlamentar favorável ao Presidente, eleita, como ele, dois anos antes. A componente “popular” do Congresso respeita a proporcionalidade entre o número de eleitores e o número de mandatos na Câmara dos Representantes, com uma duração de 2 anos. Já a componente federal assenta numa lógica de igualdade entre os Estados, com dois Senadores eleitos por cada Estado, independentemente do número de eleitores. Os Senadores cumprem mandatos de 6 anos com um terço renovado a cada 2 anos. Tal significa que em 2024 serão eleitos 1 Presidente, todos os membros da Câmara dos Representantes e um terço dos Senadores.

As Midterm de terça-feira terão devolvido o controlo da Câmara dos Representantes aos Republicanos estando ainda em aberto o futuro do Senado, sendo provável a manutenção do status quo com um empate entre Republicanos e Democratas, resolvido a favor destes últimos pelo voto da Vice-Presidente. Depois das Midterms Biden perdeu o controlo da agenda legislativa e orçamental, restando-lhe a possibilidade de vetar as iniciativas Republicanas. Em 2023 voltarão os braços de ferro em torno do orçamento federal, que os Republicanos querem reduzir, com a paralisação da Administração Federal. Já em 2022 os Republicanos lançarão uma série de inquéritos parlamentares contra a Administração Biden, começando pela actividade empresarial do filho. As possibilidades de compromisso entre os dois Partidos são reduzidas, dependendo também do número de membros da Câmara dos Representantes (e eventualmente de Senadores) cujo voto possa ser trocado pelos investimentos do Estado federal nos respectivos círculos eleitorais.

No que respeita ao sistema de governo dos EUA e às dificuldades da segunda parte do mandato dos Presidentes estas Midterms não trouxeram novidades. Já quanto às pré-primárias nos Republicanos as novidades são, como a contenda, Huge! A luta entre o centro direita e a extrema direita está em curso em todos os Estados, desde Itália ao Brasil, passando por Portugal. Mas as expectativas de uma vaga de fundo Republicana que Trump se apressaria a surfar foram goradas. Desfeiteados vários dos candidatos apoiados por Trump, tendo a mobilização de muitos eleitores Democratas resultado da reacção à agenda trumpiana (aborto, armas, pandemia, emigração, guerra na Ucrânia) e tendo surgido um grande vencedor Republicano (Ron DeSantis, re-eleito Governador da Flórida com quase 60% dos votos) Trump irá anunciar na próxima terça-feira a sua recandidatura à Casa Branca. Mas haverá primárias nos Republicanos, não só porque assim determinam as regras do Partido, mas também porque há uma clara consciência de que Trump pode conduzir os Republicanos à derrota pelo que convém apostar em candidatos alternativos, começando por DeSantis que está ser promovido pelos correlegionários como um Trump dotado de cérebro.

Do lado Democrata há um Presidente em funções que vê em Trump o adversário ideal para conseguir ganhar-lhe um segundo mandato. Não se recandidatar será mostrar fraqueza ao mesmo tempo que não há nenhum Democrata que tenha uma projecção nacional que permita combater Trump de igual para igual.

