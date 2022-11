Costa na pele de Cavaco e Mariana Vieira da Silva na de al-Sahaf

Consta que em África nenhum administrador ou político aceita sentar-se na cadeira do antecessor, não vá ter maus espíritos. Em Portugal, e no que diz respeito à política, a história é bem diferente, embora estejamos a falar de uma cadeira metafórica, a da maioria absoluta. Como é do conhecimento geral, Cavaco Silva, enquanto primeiro-ministro, mantinha até ao limite do aceitável ministros e secretários de Estado sob os quais pendiam acusações, algumas judiciais outras de incompetência.

António Costa, quando não tinha maioria absoluta, no seu primeiro Governo, demitiu três secretários de Estado que tinham sido convidados pela Galp para ir assistir a jogos da seleção nacional no Europeu de 2016, em França. Recorde-se que só um desses governantes tinha uma ligação direta com a petrolífera, já que o Ministério onde estava incluído tutelava a Galp. Certo é que os três foram corridos por terem aceite o convite para irem ver a bola, algo tão comum em Portugal.

Agora, já ‘sentado’ na tal ‘cadeira da maioria absoluta’, Costa, imbuído do espírito da liderança de Cavaco Silva, tudo fez para não demitir o seu secretário de Estado Adjunto, apesar das sucessivas notícias que comprometem Miguel Alves. Foi preciso meio mundo não calar a sua indignação para o primeiro-ministro aceitar a demissão do homem mais contestado do país. Talvez Miguel Alves tenha saído pelo seu próprio pé, pois para Costa estava tudo bem, já que o facto de alguém ser arguido não é sinal de que é culpado. Calculo que José Sócrates esteja a dar murros na mesa e gritos que se ouvem em toda a Ericeira...

Mas o momento mais hilariante deste triste episódio foi dado pela ministra Mariana Vieira da Silva que, ontem, a meio da tarde, no final da reunião de Conselho de Ministros, dizia: “Creio que está esclarecida a diferente situação em que algumas saídas do Governo se verificaram. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre nenhum caso, suposto caso ou tema dessa natureza, porque esse não é o quadro deste briefing e, para o Governo, a situação está esclarecida, não teria dito o primeiro-ministro o que disse sobre o caso se a situação não estivesse esclarecida”. Genial, Mariana Vieira da Silva na pele de Mohammad Sai al-Sahaf, o célebre ministro da Informação de Saddam Hussein, o tal que dizia que a situação estava perfeitamente sob controlo, quando na televisão já se avistavam as tropas americanas.