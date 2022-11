Emirates. Avião volta para trás depois de ter sido dado alerta acerca de passageiro "suspeito"

Um avião da Emirates que se encontrava a realizar um voo entre Atenas, na Grécia, e Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, viu-se obrigado a voltar ao Aeroporto da capital grega quase cinco horas depois de descolar, por razões de segurança.

O Boeing 777 esteve a voar em círculos por cima da zona da Sardenha, até voltar ao aeroporto Eleftherios Venizelos, em Atenas.

De acordo com a agência Reuters, as autoridades gregas foram alertadas pelas americanas acerca de um passageiro "suspeito" que se encontrava no avião.