Detido no Brasil português procurado por proxenetismo

Um cidadão português procurado para extradição por Portugal para cumprir uma pena pr proxenetismo foi esta quinta-feira detido pelas autoridades brasileiras.

O português, que estava na lista de criminosos procurados pela Interpol no mundo, encontrava-se numa residência no bairro da Boa Viagem, na cidade brasileira de Recife, onde foi detido por agentes da Polícia Federal Brasileira e do escritório da Interpol no estado de Pernambuco (nordeste do Brasil).

O homem era considerado um fugitivo em Portugal, onde foi condenado por proxenetismo, assédio sexual e imigração ilegal, depois de os tribunais terem dado como provado que dirigiu, entre 2005 e 2008, um estabelecimento para exploração sexual de mulheres.

A pena de quatro anos e dois meses de prisão a que foi condenado foi declarada final em março de 2014.

Depois de surgirem relatos de que podia estra no estrangeiro, o nome do homem foi colocado na lista vermelha da Interpol em junho e tornou-se procurado em todos os 190 países que compõem a Organização Internacional de Polícia Criminal.

O português foi detido depois de o Supremo Tribunal do Brasil ter ordenado a sua prisão preventiva para efeitos de extradição, após a Polícia Federal ter confirmado que tinha assumido residência em Recife.