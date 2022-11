O discurso de Cristina Ferreira na Web Summit continua a gerar polémica, depois de ter sido objeto de dois ‘episódios’ da rubrica ‘Extremamente Desagradável’, da humorista Joana Marques na Rádio Renascença.

A ex-jornalista Manuela Moura Guedes partilhou um dos episódios e fez um comentário que gerou indignação na cantora Luísa Sobral.

"Delicioso! Confesso que eu fiquei entre o muito divertida e o extremamente envergonhada... Sabem? Aquela sensação de confrangimento quando nos pomos na pele de alguém que não tem noção das coisas que diz. Revela também bastante sobre a Web Summit!", escreveu Manuela Moura Guedes.

As palavras da ex-jornalista mereceram a crítica de Luísa Sobral que partilhou a sua indignação no Instagram.

"Manuela, vergonha é continuarmos a usar as redes sociais para fazer bullying", começou por dizer a cantora. "Como podemos falar do bullying nas escolas e ensinar os nossos filhos que é errado gozar com os outros, se depois nós adultos o fazemos publicamente e por escrito? Ainda fico mais triste quando vejo uma mulher fazer isto a outra. 'Aquilo que dizemos dos outros, diz mais sobre nós que sobre os outros'", acrescentou.

Não foi preciso muito tempo até que Moura Guedes reagisse ela própria ao reparo de Luísa Sobral, tendo partilhado um esclarecimento no seu Facebook.

No longo texto – em jeito de sermão - a ex-jornalista afirmar que não sabia bem quem era a cantora.

“Luísa, não a conheço e confesso que tive de verificar se era a irmã de Salvador Sobral. Não leve a mal mas, actualmente, é muito raro "frequentar" redes sociais”, arranca Moura Guedes.

“Ao abrir o Google, vi que alguém tinha feito eco da sua missiva que me era dirigida. Fiquei admirada por ter escolhido o Instagram para me dizer, a mim, o que pensava sobre um desabafo meu. Podia ter mandado uma mensagem... é o que eu faço quando tenho algo a dizer a alguém, em particular. Ao expressar a minha opinião, faço-o abertamente para toda a gente que a queira ler ou ouvir, sem me escudar em recados”, acrescentou.

Moura Guedes fez ainda questão de sublinhar a importância da liberdade de expressão e que não resiste a dizer o que pensa.

“É muito importante e saudável que uma sociedade esteja apta a conviver com a crítica e não a confunda com mais nada, sem isso não há Liberdade nem Democracia. A tendência actual para encaixar tudo, gratuitamente e sem critérios sérios, em categorias como o bullying, o racismo ou a descriminação é muito perigosa porque tem como objectivo anular a liberdade de expressão, impondo-nos padrões de comportamento”, escreveu.