Receitas da Altice Portugal sobem 15,4% para 680,4 milhões no terceiro trimestre

As receitas da Altice Portugal cresceram “em todos os segmentos e linhas de negócio”, aumentando 15,4% face a igual período do ano anterior, fixando-se nos 680,4 milhões de euros, anunciou a empresa. Excluindo a contribuição da Unisono, empresa adquirida em agosto de 2021, as receitas cresceram 13,2% face a igual período de 2021.

Nesse período – de julho a setembro – a base de clientes de televisão por subscrição cresceu 1,3%, atingindo 1,8 milhões de clientes e a base de subscritores de negócio móvel aumentou 1,2%, para 8,8 milhões.

Já o EBITDA aumentou 5,4% face a igual período de 2021, fixando-se em 233,6 milhões de euros. “A performance do EBITDA decorre do crescimento continuo da base de clientes de serviços fixos e móveis, em ambos os segmentos, da diversificação de portfolio, da inovação tecnológica no leque de oferta de produtos e serviços e da manutenção da disciplina de controlo dos custos operacionais”.

A empresa diz que o investimento ascendeu a 114,4 milhões de euros, um crescimento de 4,3% face a igual período do ano anterior, “em resultado do reforço continuo da rede móvel, infraestruturas core de nova geração e expansão da maior rede de fibra ótica em território nacional, para um total de 6,19 milhões de casas no final do trimestre”, incluindo 5,5 milhões detidas pela Fastfiber. “Em consequência da aposta no reforço da rede móvel, a taxa de cobertura do 5G aumentou de 68,9% no final do 2º trimestre, para 85,0% no final do 3º trimestre”, diz ainda a empresa liderada por Ana Figueiredo. No 4G a taxa de cobertura da população nacional é já de 99,8%.

As receitas do segmento consumo fixaram-se em 330,1 milhões de euros, o que representa uma variação homóloga de +4,9%, numa altura em que a base de clientes únicos cresceu 1,3% nos últimos 12 meses, para 1,7 milhões.

Diz ainda a Altice que as receitas do segmento de serviços empresariais registaram o valor de 350,3 milhões de euros, “o que se traduziu numa variação homóloga de +27,5%, ou de +23,5% excluindo a contribuição da Unisono”.

Feitas as contas aos primeiros nove meses deste ano, as receitas da Altice Portugal crescerem 14,5%, período em que os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) subiram 7,6%, para 1 934,7 milhões de euros e 687,9 milhões de euros respetivamente, face a igual período do ano anterior. Já o investimento da empresa foi de 339,7 milhões de euros no mesmo período.

Diz ainda a empresa que a MEO renovou o título de “Marca Recomendada do Ano”, conquistando o título “Marca Recomendada 2022” pelos consumidores portugueses, atribuído pelo Portal da Queixa e pela Consumers Trust, em reconhecimento da melhor performance no Índice de Satisfação na categoria de "Comunicações, TV e Media".

A empresa conquistou mais de 80 pontos (em 100), o mais alto da sua categoria. Adicionalmente, a MEO foi reconhecida pelo quarto ano consecutivo como o operador com menos reclamações por mil clientes, segundo a ANACOM.