Fim das especulações. Jennifer Aniston recorda sucessivas tentativas falhadas de engravidar

Jennifer Aniston decidiu pôr um ponto final nas especulações acerca do final do casamento com Brad Pitt e sobre o facto de não ter tido filhos.

Numa emotiva entrevista à revista Aluure, a atriz revelou que recorreu várias vezes a fertilizações in vitro, mas sempre sem sucesso, e que foi um caminho “muito difícil”.

"Estava a tentar engravidar. Foi um caminho de desafios", começou por dizer.

"Todos os anos, e anos, e anos de especulações... Foi muito difícil. (…) "Eu fiz fertilização in vitro, eu bebi chás chineses, (ou) o que quiseres. Estava a apostar tudo naquilo", acrescentou.

Jennifer Aniston lamentou também o facto de não ter tomados medidas preventivas acerca da sua fertilidade. "Daria qualquer coisa se alguém me tivesse dito: Congela os teus óvulos. Faz um favor a ti mesma'. Nós simplesmente não pensamos nisso", afirmou.

Para piorar uma situação já complicada, surgiram os rumores de que Brad Pitt se teria divorciado de Aniston, pois a atriz preferiu a carreira à maternidade.

"Eram mentiras", sublinhou, lembrando que a imprensa chegou a noticiar que o casamento terminou porque Aniston não dava um filho a Pitt.

A atriz escolhe este momento para revelar as suas tentativas de engravidas porque “nesta fase” já não tem “nada a esconder”.

Por outro lado, confessou que atualmente sente algum alívio por já ser tarde e não poder fazer mais nada. “Não preciso de pensar mais nisso", afirmou.

"Diria que no final dos meus 30, 40 anos, passei por coisas muito difíceis, e se não fosse por isso, nunca me teria tornado em quem deveria ser", destacou também. "É por isso que sou muito grata por todas essas coisas. Caso contrário, estaria presa e a ser uma pessoa com medo, nervosa, insegura", sublinhou, acrescentando que hoje em dia se sente “melhor com quem é, melhor do que quando tinha 20, 30 ou 40 anos".