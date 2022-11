Covid-19. Vacinação a partir dos 50 anos vai avançar em breve

Pessoas com mais de 50 anos vão poder levar vacina contra covid-19 em breve, anunciou a secretária de Estado da Promoção da Saúde.

"Essa medida vai ser anunciada pela Direção-Geral da Saúde em breve", confirmou Margarida Tavares, numa entrevista ao Público, na qual deixou o apelo para que os mais velhos não deixem de se vacinar.

A estratégia da DGS, de vacinar apenas as pessoas a partir dos 60 anos até dezembro, "foi mais cautelosa", pois a prioridade eram classes etárias de maior risco, no entanto a idade para a vacinação vai baixar para os 50 anos dentro em breve, explicou a governante.

Confrontada com uma taxa de vacinação nas pessoas acima dos 80 anos abaixo dos 70%, a secretária de Estado reconheceu que os números estão aquém do que o Governo gostaria.

"Gostaríamos que fosse mais e faço aqui um apelo a todas as pessoas mais velhas: não deixem de se vacinar", sublinhou.

Sobre o inverno, admitiu que "não vai ser fácil", nomeadamente devido à circulação, em simultâneo, do vírus que provoca a covid-19, do da gripe e do vírus sincicial respiratório.

"Como infecciologista, sabia que, volvido algum tempo, estaríamos a assistir a uma dinâmica dos vírus respiratórios que foi totalmente alterada e não me surpreende nada que o vírus sincicial respiratório se tenha antecipado e que os casos de gripe sejam mais precoces", afirmou.

Em relação à reunião de peritos, agendada para sexta-feira no Infarmed, Margarida Tavares disse que será “apenas um momento de reflexão e transparência", não devendo ser tomadas novas medidas de contenção.