Há ou não há lucros extraordinários para taxar?

Há um mês e picos, quando ainda estava em discussão a possível taxação dos lucros extraordinários das empresas, um conhecido comentador de direita dizia com um ar grave, enquanto remexia nos óculos: “Mas quais lucros extraordinários? Quem disse que havia lucros extraordinários?”.

A equação parecia simples: se as grandes empresas, em particular do setor energético (as Galps e EDPs) e financeiro, estivessem a lucrar como nunca com a inflação, então seriam obrigadas a pagar um imposto extraordinário (que deveria reverter para os mais desfavorecidos). Mas o comentador tentava fazer crer, contra todas as expectativas, que não ia haver lucros extraordinários nenhuns. Ora, se assim fosse, não haveria direito a mais impostos, pelo que não havia também motivos para indignação...

Entretanto, começaram a sair os resultados das empresas, que quase sempre desmentem a tese de que não há grandes lucros. Cito a notícia do Nascer do SOL deste sábado: “A pouco e pouco vão sendo conhecidos os resultados dos bancos a operar no mercado nacional. O tiro de partida foi dado pelo Santander Totta – que apresentou na semana passada lucros de 385,1 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais do dobro dos 172,2 milhões do mesmo período de 2021 –, mas o início da semana foi marcado pela apresentação de resultados do BCP.

A instituição financeira liderada por Miguel Maya revelou que os lucros subiram 63,4% nos primeiros nome meses do ano”.

Quanto aos lucros da Galp, aumentaram 86% (os da EDP foram mais “modestos”) e, já no setor da distribuição, os da Jerónimo Martins aumentaram quase 30%.

Alguém conhece quem tenha tido aumentos salariais de 30, 60 e tal ou 80 por cento? Aparentemente, há mesmo lucros extraordinários para serem taxados. Claro que há quem jure a pés juntos que não, mas julgo que é a isso que se chama “defender os grandes interesses”.

A grande questão, creio, não é se estes lucros gigantescos devem ser taxados, mas sim o destino a dar às receitas extraordinárias. Apoiar quem mais precisa sim, mas de uma forma séria e não com medidas populistas que se assemelham extraordinariamente à compra de votos.