O novo romance de Cher. O amor não escolhe idades?

Desde 1965 que conquista o mundo com a sua voz grave. Começou a dançar em pequenos clubes na Sunset Strip, em Hollywood, onde não hesitava em apresentar-se a artistas, empresários e agentes. Segundo o biógrafo Connie Berman, “a jovem aproximava-se de qualquer um que achasse que a podia ajudar a ascender como artista”. E conseguiu. Hoje, com 76 anos, a irreverência e coragem continuam intactas e serão poucos aqueles que não conhecem a sua figura e a forma como, ao longo dos anos, se tem transformado.

Além da carreira musical – que a imortalizará quando partir –, Cher é também conhecida por manter a sua juventude à custa de cirurgias plásticas que a têm feito parar no tempo. Ao que parece, com quase 80 anos, a artista quer manter-se juvenil também nos relacionamentos. “Para me manter assim, tenho que de trabalhar em mim mesma. E, obviamente que não bebo, nem consumo drogas. Não gosto de ver televisão, gosto sim de cuidar do meu corpo e de me alimentar bem”, revelava ao El Mundo há poucos anos.

Oficializar o romance Na última sexta-feira começaram a circular rumores de que a estrela teria um novo amor, com quem foi vista de mãos dadas ao chegar à sua casa em Malibu, depois de um jantar em West Hollywood. Segundo o Daily Mail, os dois foram vistos com uma atitude “muito cúmplice”. A cantora e o novo companheiro foram também vistos a sair de um restaurante após um jantar com Tyga e Evan Ross. Uma fonte afirmou que o grau de intimidade entre a cantora e o companheiro era notório: “Quarta-feira à noite no Chateau Marmont, Cher estava sentada numa mesa com Tyga e Evan Ross. Ao seu lado estava Alexander Edward. O casal passou a noite a beijar-se e ele chegou mesmo a chupar-lhe os dedos”.

Porém, ao que parece, ao invés de a felicitarem, os fãs têm condenado o relacionamento. Porquê? O homem com quem foi vista é Alexandre Edwards, um jovem produtor musical de 36 anos, ou seja, exatamente 42 anos mais novo e com um passado controverso ligado a outras celebridades.

Por exemplo, o artista manteve um relacionamento com a modelo, cantora e atriz Amber Rose (que foi casada com o rapper Wiz Khalifa e namorou com Kanye West) e, segundo vários meios de comunicação, a relação entre os dois foi “um verdadeiro tormento”. Depois da separação, Amber acusou o produtor de a ter traído com 12 mulheres. “Estou cansada de ser traída e envergonhada. Todas aquelas 12 mulheres – provavelmente são mais – sabiam que tínhamos um filho juntos e decidiram estragar tudo de qualquer maneira. Vi todas as mensagens!”, acusava-o no Instagram em 2021. Surpreendentemente, era tudo verdade. “Acordo e leio esta merda. Fui apanhado. Ela já sofreu o suficiente. Eu amo a Amber, é a minha melhor amiga, a mãe do meu filho…. Merda!”, respondeu o produtor numa outra publicação da mesma rede social.

Além de don juan, Alexander é o vice-presidente de A&R da Def Jam, que representa nomes conhecidos como Rihanna, Justin Bieber, Pusha T, Alessia Cara e 2 Chainz.

O amor não escolhe idades Aparentemente, Cher não se importa com a sua reputação e ontem, nas suas redes sociais, não só assumiu o namoro, como atacou aqueles que a criticaram.

O facto é que, após os seus dois divórcios, a atriz tem sido incapaz de manter relacionamentos muito longos. “O problema que tenho ultimamente com namorados é que não quero ir a lugar nenhum com eles, porque é difícil manter um relacionamento neste tipo de aquário, onde tudo que tu fazes e cada foto que te tiram vai direto para o Instagram. Não há como criar ou manter algo especial”, explicava em 2018.

A artista oficializou o namoro no Twitter, partilhando uma fotografia de Edwards. Na legenda, colocou o nome do produtor acompanhado por um coração. Além de partilhar a fotografia do namorado, a cantora de Believe escreveu: “Não estou a defender-nos. Os Haters vão odiar… não importa se estamos felizes e não incomodamos ninguém”, lê-se.

Num comentário, uma fã respondeu: “Não sei como me sinto em relação a isto. Sou fã há tanto tempo que me sinto imediatamente desconfiada das intenções dele para contigo. Nós sabemos que tu és fabulosa e eu tenho a certeza que o teu círculo mais próximo vai continuar a proteger-te. Quero que sejas feliz, mas sem ninguém aproveitar-se de ti!”.

Seguiram-se outras reações idênticas e não tardou a que a artista se visse na obrigação de comentar: “Como todos nós sabemos, eu não nasci ontem e tenho uma certeza… Não há nenhuma garantia. Sempre que fazes uma escolha, fazes uma aposta. Eu faço sempre apostas! Esta sou eu!”, escreveu.

E uma fã ripostou: “Seria ingénuo não questionar as motivações e intenções de alguém de 36 anos. A nossa Cher é esperta, mas não dizem que o amor é cego?”. Irritada, a cantora encerrou a conversa: “Não tens mais nada para fazer?! Deixa-me explicar: ‘Não não ligo nada ao que as pessoas pensam!’”, atirou. “O amor não sabe matemática, ele vê”, respondeu ainda a uma seguidora que aplaudiu o romance.

Cher tem dois filhos, Chaz, de 53 anos, e Elijah Blue Allman, de 46 anos, fruto de casamentos anteriores. Já Alexander Edwards tem um filho, Sasha Electric, de três anos, fruto do anterior relacionamento com Amber Rose.



Casar com a própria filha Em Hollywood são muitos aqueles que, no amor, não olham a idades. Woody Allen, atualmente com 89 anos, por exemplo, mantém-se até hoje casado com Soon-Yi Previn, de 52, sua ex-enteada. O realizador ajudou Mia Farrow a criar Soon-Yi Previn durante 12 anos e iniciou o relacionamento com a enteada após esta completar os 21. O realizador e a atriz ainda eram casados quando Mia Farrow descobriu fotografias íntimas da filha adoptiva na casa do cineasta. Logo após o divórcio, em 1997, Allen casou-se com a ex-enteada. O casal possui dois filhos adotados.

No ano passado, o cantor Lionel Richie oficializou nas redes sociais o namoro com a modelo e empresária suíça Lisa Parigi. Enquanto o artista tem 71 anos, a jovem tem 31. Porém, ao que parece, os 40 anos de diferença não intimidam o casal, que partilha fotografias dos seus momentos e viagens nas redes sociais.

Também Sarah Paulson e Holland Taylor possuem uma grande diferença de idades. Holland, conhecida por interpretar Evelyn em Dois Homens e Meio, da CBS, e Sarah, conhecida pela sua participação em séries como American Horror e American Crime Story, têm 32 anos de diferença.

Já a cantora canadiana Celine Dion tinha apenas 26 anos quando se casou com o músico René Angélil que, na época, tinha 52. A relação polémica da artista com o marido e agente esta retratada no filme Aline, de 2021, apresentado no Festival de Cannes. A película reconstitui o momento em que os dois se conheceram numa audição – Céline com 12 anos e René com 36, já divorciado – e segue a história já contada pela artista: que o primeiro encontro só aconteceu quando ela tinha 18 anos e ele 42. Céline já estaria apaixonada por René há anos e enfrentava a mãe, que se opunha à relação.

Uma coleção de ex-namorados Mais invulgar é ser a mulher, como no caso de Cher, o elemento mais velho do casal. Em abril deste ano, o The Sun anunciou a rutura entre a rainha da pop, Madonna, de 63 anos, com Ahlamalik Williams, de 28, ao fim de três anos de relacionamento. Ahmalik conheceu a cantora quando dançava na digressão da norte-americana realizada em 2015. Entretanto, Madonna ajudou o namorado a assinar um acordo com a designer de moda Stella McCartney, e colaborou com Ahmalik numa música, numa altura em que este tentava lançar a sua própria carreira.

Um mês depois da separação, a artista já estava pronta para embarcar numa nova aventura amorosa e, por isso, começou a fazer “audições”, onde exigia que os candidatos a seu novo parceiro fossem jovens e musculados. “Madonna não tem interesse em namorar com alguém da sua idade. A ideia de ter cabelos grisalhos e rugas é muito desanimadora. O que ela quer é um jovem forte e bonito de vinte e tal anos! Alguém que possa acompanhá-la!”, revelou na altura uma fonte próxima da cantora à revista britânica Heat. Com esse objetivo, Madonna teria pedido para sua equipa procurar secretamente por diferentes opções e o futuro pretendente teria ainda que assinar um contrato de confidencialidade.

Esta não é a primeira vez que a “rainha do pop” procura uma relação com um homem mais novo. Madonna coleciona uma lista de ex-namorados que encaixam nessas suas exigências: a cantora namorou com DJ e modelo Jesus Luz (atualmente com 35 anos), de 2009 até ao início de 2010; com o dançarino Brahim Zaibat (atualmente com 36 anos), de 2010 a 2013; com o personal trainer e dançarino Timor Steffens (atualmente com 35 anos), em 2014; com o modelo Aboubakar Soumahoro (de 42 anos), entre 2016 e 2017; com o modelo Kevin Sampaio (de 37 anos) em 2018; e, por fim, com o dançarino Ahlamalik Williams de 2019 até abril deste ano.

Segundo a BBC, em 2014, a diferença média de idade dos relacionamentos heterossexuais dos EUA era relativamente pequena – 2,3 anos – mas a diferença de idade de muitos casais é bem maior. Nos países ocidentais, cerca de 8% dos casais heterossexuais possuem diferença de idade de 10 ou mais anos. Essa percentagem aumenta para 25% nas uniões homossexuais entre homens e para 15% quando são entre mulheres. Nalguns casos, a diferença é ainda maior – os dados indicam que cerca de 1% dos casais heterossexuais nos EUA possuem diferença de idade de 28 anos ou mais. De acordo com a mesma publicação, estatísticas demonstram que, em 1963, apenas 15% das noivas britânicas eram mais velhas do que os seus noivos. Mas, em 1998, esse número havia subido para 26%. Além disso, um estudo de 2011 concluiu que o número de mulheres casadas ou que moravam juntamente com um homem cinco ou mais anos mais jovem havia quase triplicado desde os anos 70.

Quem já se habituou aos comentários a propósito da idade da sua mulher é o Presidente francês. Emmanuel Macron tinha 18 anos quando se apaixonou pela professora Brigitte, com 43. Hoje, a primeira-dama francesa está com 69 anos e o governante com 44.

Na época em que se conheceram, Brigitte Trogneux, herdeira de uma empresa de chocolates conhecida pelos seus macarons, era casada com o banqueiro André Auzière e já tinha três filhos. Os pais de Emmanuel perceberam que o seu filho estava apaixonado, mas não suspeitaram quem era o alvo do seu afeto. No livro Emmanuel Macron: Um Jovem Perfeito, a jornalista e biógrafa Anne Fulda revelou que eles pensavam que Macron tinha uma paixoneta por uma das filhas de Brigitte, Laurence Auzière, sua colega de turma. Mas, na verdade, o jovem estava apaixonando pela mãe. Segundo Fulda, quando os pais descobriram o que estava a acontecer, pediram à professora que se mantivesse longe do filho até que ele completasse 18 anos, além de forçarem o jovem a estudar em Paris. “Não posso prometer nada”, respondeu aquela que viria a ser, anos depois, a primeira-dama francesa. Macron tinha apenas 17 anos quando prometeu à atual esposa que iria casar-se com ela um dia. Em 2007 cumpriu a promessa.

“As pessoas diziam coisas horríveis” Em Portugal, tanto José Raposo como Carlos Areia também têm mostrado que “o amor não escolhe idades”. O ator e atual diretor da Casa do Artista está casado com a atriz Sara Barradas, 28 anos mais nova. Em maio, numa entrevista à TV Guia e apesar de pouco falar sobre a sua vida privada, José Raposo, interrogado sobre se “ainda se aborrece sobre os comentários relativos à diferença de idades do casal”, respondeu que isso nunca o chateou. “São 28 anos de diferença, é o que é”, afirmou, explicando que no passado se chegou a incomodar com o assunto porque “as pessoas diziam coisas horríveis, exageravam muito”. “Mas acho que começaram a perceber, com o tempo, que isto é uma relação normal”, acredita. “Uma história de amor, sim, como outra qualquer. Aconteceu assim, e as pessoas não têm nada que ver com isso. Acho que começaram a perceber isso a todos os níveis, até os jornalistas. Eu e a Sara, às vezes, falávamos. Ela não punha o anel, porque ia correr, e diziam logo que estava separada, que já não me aguentava. Aproveitavam qualquer coisinha para falar na nossa relação”, lamentou o ator. Sobre “o segredo” do casamento, o artista considerou que “não há”. “Acima de tudo, existe amor. É só isso. Temos, aliás, o fruto desse amor: a Lua, que fez agora 3 anos (30 de março)”.

Por sua vez, Carlos Areia, mantém uma relação há já 14 anos, com a também atriz, Rosa Bela, 50 anos mais nova. Conheceram-se quando Rosa tinha apenas 16 anos e Carlos tinha 64. Na altura, a artista mentiu sobre a idade, afirmando ter 21 anos, o que fez com que Carlos se sentisse “mal, traído, enganado, o que não é um bom começo”.

“Ninguém com 16 anos tinha aquele tipo de discurso e a própria voz, parecias uma pessoa realmente mais velha. E eu acreditei nisso, piamente”, referiu numa entrevista ao programa Júlia, na SIC, onde foi entrevistado pela própria companheira. Estão noivos desde dezembro de 2019, mas a pandemia tem adiado os planos do casamento.