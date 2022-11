Lula da Silva vem a Portugal este mês

O recém-eleito Presidente do Brasil vem a Portugal ainda em novembro.

Lula da Silva aterra em solo nacional no dia 18 deste mês, após participar na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), a decorrer no Egito, confirmou a equipa do novo chefe de Estado do Brasil, à TSF.

Recorde-se que a vinda de Lula da Silva a Portugal foi avançada como uma possibilidade, esta semana, com o assessor de imprensa a afirmar que a visita era “uma hipótese”, entretanto que se veio a confirmar.

Embora, o chefe de Estado deva reunir-se com António Costa e com Marcelo Rebelo de Sousa, a Presidência da República não tinha ainda indicação de qualquer visita de Lula da Silva.