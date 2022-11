Saúde: reclamações contra setor disparam 65%

Desde o início do ano, já foram dirigidas às entidades de saúde públicas e privadas quase cinco mil reclamações, um aumento de 65% face a 2019, diz o Portal da Queixa.

Segundo a análise efetuada, verificou-se que entre os principais motivos de reclamação reportados pelos consumidores no Portal da Queixa estão: a falta de qualidade do atendimento (34% das queixas); problemas com consultas, nomeadamente, cancelamentos e atrasos (19%); questões relacionadas com pagamentos, taxas e reembolsos (13%); e a falta de medicamentos (6%).

Hospitais e Maternidade são categoria mais reclamada

No estudo, foram ainda identificadas as categorias do setor da saúde com maior número de reclamações. Os hospitais e maternidades absorvem a maior fatia, com 939 queixas, uma subida de 29% em relação ao período homólogo de 2021, onde se verificaram 727 queixas.

Seguem-se os Planos de Saúde, alvo de 543 queixas desde o início do ano, porém, a registar uma redução de 29% em relação a 2021, onde acolheram 761 queixas.

Farmácias e Parafarmácias não escapam às queixas. Este ano, já chegaram ao Portal da Queixa, mais de 300 reclamações, mas a variação face ao anterior é também é de descida (-16%), comparando com as 359 recebidas em 2021.

E é na categoria Laboratórios e Análises que se verifica a maior variação de crescimento: 89% face a 2021. Este ano, somam 164 reclamações no período analisado e, no ano passado foram 89.

De referir que, para este estudo, foram analisadas 12 categorias e 299 entidades de saúde do sistema público e privado. A análise permitiu aferir que o sistema privado foi o mais visado, com 3.065 queixas (62%) e o sistema público foi alvo de 1.862 reclamações (38%).