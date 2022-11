Arco de Valdevez. Agressões à porta da escola acabam com jovem no hospital

Duas jovens menores envolveram-se numa rixa, junto à escola secundária de Arcos de Valdevez, e una delas acabou por ter de ser transportada para o hospital, devido a ferimentos.

"A patrulha foi acionada para o local por causa de duas menores que estariam a agredir-se mutuamente na via pública", esclareceu fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, citada pelo Jornal de Notícias, que acrescentou que quando os militares chegaram "já não estavam lá as jovens e tinham sido acionados meios de socorro para assistir uma delas".

"Os factos serão participados ao Ministério Público e já há averiguação inicial. Aquilo que se conseguiu apurar é que a motivação [das agressões] estaria relacionada com questões de namorados", adiantou a mesma fonte.