Autoeuropa. Greve sempre avança nos dias 17 e 18 de novembro

Os trabalhadores da Autoeuropa sempre vão avançar com uma greve de duas horas por turno a 17 e 18 de novembro. A informação foi avançada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE SUL) e explica que a paralisação surge como reivindicação pelo aumento extraordinário dos salários, pela melhoria das condições de trabalho e, ainda, contra os elevados ritmos e cargas de trabalho nas linhas de produção.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela exige um aumento extraordinário de 5% em dezembro, com retroativos desde julho, para compensar a perda do poder de compra devido à inflação, mas a administração da empresa entendeu atribuir apenas um prémio único de 400 euros, que deverá ser pago este mês de novembro.

Além da exigência de um aumento extraordinário, a CT da Autoeuropa defende a manutenção da atualização salarial de mais 2% a partir de janeiro de 2023, tal como está previsto no Acordo Empresa (AE) aprovado em 30 de março deste ano.

A estrutura sindical lembra ainda que “este ano, mais uma vez, a empresa deverá atingir resultados históricos, com uma produção de cerca de 240 mil carros, fruto do esforço e empenho dos trabalhadores. Também não pode ser esquecido o forte contributo que estes deram para os lucros alcançados pelo grupo VW nos primeiros nove meses do ano (mais de 12 500 milhões de euros)”, diz num comunicado a que o i teve acesso.

Esta será a segunda greve na Autoeuropa, fora as que ocorreram no âmbito de greves gerais a nível nacional. A primeira foi a 30 de agosto de 2017, quando os trabalhadores cumpriram uma paralisação de um dia contra a obrigatoriedade de trabalharem ao sábado, que obrigou a uma paragem de toda a produção da fábrica de Palmela.

E ocorre, numa altura, em que a Autoeuropa deixou de produzir a carrinha Sharan. Com o final da produção deste monovolume, a fábrica vai apostar no T-Roc, “modelo mais vendido na Europa, em julho e agosto deste ano”.