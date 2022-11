COP27. António Guterres engana-se e lê discurso errado | VÍDEO

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, enganou-se no discurso na Conferência do Clima (COP27) a decorrer no Egipto.

António Guterres estava no início da sua intervenção quando se apercebeu do erro. "Acho que tenho o discurso errado. Vou falar a seguir com um grupo de jovens e fiz confusão. Peço desculpa", explicou ao microfone, perante gargalhadas da plateia.

Fez uma pausa e esperou que lhe entregassem o discurso correto.