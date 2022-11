Harry Potter. Morreu Leslie Phillips, a voz do famoso chapéu selecionador

Leslie Phillips, voz do Chapéu Selecionador em Harry Potter, morreu na segunda-feira, enquanto dormia. Tinha 98 anos.

“Perdi um marido maravilhoso e o público perdeu um artista grandioso. Ele era um tesouro nacional. Todos o adoravam, ele era abordado em todos os lugares em que ia”, disse a mulher do ator, Zara Carr, de 63 anos, em entrevista ao jornal The Sun.

Além do conhecido trabalho em Harry Potter, Leslie Philips esteve envolvido em vários projetos de rádio, cinema e televisão. O TMZ recorda alguns dos mais emblemáticos: 'Empire of the Sun', 'Is Anybody There?', 'August', 'Venus' e 'Lara Croft: Tomb Raider' . Falando de séries televisivas, destaca-se 'Chancer', 'Our Man at St. Marks', 'Honey for Tea' ou 'Casanova '73'.