Vamos ter de importar polícias?

O fim do confinamento, como que por artes mágicas, apresentou um país diferente, havendo falta de mão-de-obra em vários setores. É provável que muito boa gente tenha aproveitado o isolamento para pôr os papéis para a pré-reforma ou mesmo a reforma. É provável que também muito boa gente que ficou sem emprego tenha optado por outros caminhos, mas será preciso fazer um longo estudo para perceber a razão de haver tanta falta de trabalhadores em tantos setores.

Esta semana foi notícia a chegada de dezenas de camionistas cabo-verdianos que vão reforçar os transportes públicos da Margem Sul. A sua chegada foi atrasada por questões burocráticas, mas já estão a conduzir os autocarros que estavam parados. Não se percebeu que condições foram oferecidas a estes trabalhadores, nomeadamente a questão do alojamento, mas sabe-se que foi um processo de imigração, aparentemente, bem sucedido. Penso que é um excelente exemplo de integração de quem procura melhorar a sua vida, optando por deixar o seu país e optando por Portugal.

Contra estes imigrantes ninguém terá, seguramente, razões de queixa. E é este caminho que o país deve seguir, abrir as portas a quem pode ser acolhido condignamente, ao contrário de escancarar as fronteiras sem qualquer controlo, permitindo que se instale a confusão entre os que não vão ter trabalho nem casa, e que, eventualmente, passem à frente de quem cá nasceu ou vive há muitos anos.

Mas, por este andar, parece-me inevitável que Portugal tenha de combinar com os países da CPLP a contratação de trabalhadores para setores específicos, sendo o caso dos polícias o mais complicado de se resolver. Não havendo sistematicamente candidatos às vagas disponíveis, e com a PSP e a GNR a terem um efetivo cada vez mais envelhecido, não vejo muitas alternativas, a não ser que a profissão de Polícia seja prestigiada e os seus profissionais passem a ganhar melhor e com outras condições, nomeadamente de acesso a habitação a preços comportáveis. Até porque se o Governo não resolver esse problema, os hipotéticos polícias que venham do exterior não vão poder viver na rua...