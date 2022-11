Sorteio. Benfica e FC Porto com pensamento nos 'quartos'

Dia cheio em Nyon, na Suíça, com a realização do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas não só. Ficámos também a saber quem joga contra quem nos playoffs de acesso à Liga Europa e Liga Conferência. Muita gente feliz, outros nem por isso. A expectativa era grande pois vamos entrar na fase a eliminar e não há margem para deslizes. O Benfica venceu surpreendentemente a fase de grupos na frente do PSG e Juventus e vai defrontar agora o Brugge, na Bélgica, a 15 de fevereiro de 2023, que foi adversário do FC Porto. Não é mau adversário, havia bem pior neste sorteio, e não é por acaso que era das equipas mais desejadas entre os não cabeças de série.

O mais desejado Se o campeonato do mundo não trouxer surpresas desagradáveis a Roger Schmidt (lesões ou venda de jogadores), o Benfica é favorito nesta eliminatória. O Brugge será, porventura, o clube com quem os encarnados se sentem mais confortáveis para encarar a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, repetindo o feito do ano passado. A equipa belga fez uma boa fase de grupos, passou aos ‘oitavos’ contra todas as expectativas e até goleou os azuis e brancos no Dragão. Mas a partir daí o rastilho gastou-se e acabou atrás do FC Porto. Tem alguns jogadores interessantes, nomeadamente no ataque, e pode ser um adversário traiçoeiro se o Benfica não preparar bem a eliminatória. Tendo em conta o que fizeram na fase de grupos, a vantagem vai para o Benfica que venceu quatros dos seis jogos realizados, contra três do Brugge, e marcou 16 golos, contra sete dos belgas, nos golos sofridos o Brugge sofreu quatro (todos marcados pelo Porto) e o Benfica encaixou sete golos. Simão Sabrosa, diretor de relações internacionais do Benfica, estava otimista em relação desfecho da eliminatória: “Vai ser um desafio para o Benfica e para todas as equipas presentes nesta fase. Será algo de novo, mas a estrutura do futebol está a tratar deste assunto de forma profissional, para chegarmos a fevereiro e estarmos ao mais alto nível. Conhecemos bem o Club Brugge e todos vimos a campanha que fez na fase de grupos”. Simão Sabrosa disse ainda que o jogo na Luz, dia 7 de março de 2023, é muito importante “quando jogamos no nosso estádio somos muito fortes, e com o apoio dos nossos adeptos vamos tentar ultrapassar este adversário. Respeitando-o ao máximo e mantendo os valores que temos demonstrado ao longo desta época”. Relativamente ao reencontro com Yaremchuk, disse: “É sempre bom reencontrar jogadores que estiveram no Benfica, mas tanto nós como o Romain vamos querer seguir em frente”.

O presidente do clube belga reconheceu o valor do adversário. “Estamos muito felizes por estarmos nos oitavos. Sabíamos que iríamos defrontar equipas mais fortes. Temos um grande respeito pelo Benfica, é neste momento a equipa número um em Portugal. Jogámos contra o FC Porto e sabemos o quão boa é a liga portuguesa, têm uma tradição rica, estão sempre nos palcos europeus”, afirmou Bart Verhaeghe à Eleven Sport.

Sérgio volta a Itália O FC Porto acabou a fase de grupos com vitórias claras sobre o Brugge e o Atlético de Madrid. Agora, o grau de dificuldade aumenta com os italianos do Inter de Milão, mas nada que assuste o Dragão, que faz destes jogos uma questão de sobrevivência, O primeiro jogo é dia 22 de fevereiro em San Siro. Curiosamente, encontram-se nos oitavos de final dois clubes que foram campeões europeus com José Mourinho; o FC Porto em 2004 e o Inter de Milão em 2010. O adversário do FC Porto nos oitavos de final já não tem o mesmo poder de fogo, pelo que as possibilidade dos azuis e brancos continuarem na liga milionária são grandes e, depois, o jogo decisivo será no Dragão, dia 14 de março de 2023. A equipa comandada por Simone Inzaghi está a fazer uma época fraca a nível interno, mas na Liga dos Campeões conseguiu o feito de empatar em Barcelona e tirar os catalães da competição. O Inter tem bons jogadores, com muita experiência que colocam os adversários em dificuldade como é o caso de Lautaro Martínez, Lukaku, Dzeko, Brozovic e Joaquín Correa, entre outros. Nesta competição venceu três jogos, obteve um empate e perdeu dois jogos, marcou 10 golos e sofreu sete. O FC Porto perdeu os dois primeiros jogos, mas depois colecionou quatro vitórias consecutivas com 12 golos marcados e sete sofridos. O histórico de jogos entre as duas equipas é favorável ao Inter. Das quatro vezes que se defrontaram, os italianos venceram duas, os portistas uma e houve um empate, o pior é que o FC Porto acabou sempre eliminado da Liga dos Campeões. Vitor Baía reconheceu à Eleven Sports que “vai ser uma eliminatória de grande nível, o Inter é uma equipa de qualidade, com bons jogadores, a atmosfera no estádio é muito agradável. Tudo é possível, acreditamos na nossa qualidade, e acreditamos sempre que vamos passar. Vão ser jogos extraordinários, com San Siro e o Dragão cheios”. Javier Zanetti, vice-presidente do Inter, afirmou: “Temos grande respeito pelo FC Porto. Se ganhou o grupo significa que esteve bem. Conheço o Sérgio Conceição, vi o jogo que fizeram contra o Atlético Madrid, têm jogadores interessantes. Esperamos estar em forma em fevereiro. Estamos a sofrer muitos golos, temos de trabalhar para corrigir isso”.

Leão na Europa O sorteio também correu bem ao Sporting que vai defrontar o Midtjylland, da Dinamarca, no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. A primeira mão é em Alvalade a 16 de fevereiro, e o segundo jogo é uma semana depois, a 23. “O Midtjylland tem sido uma presença assídua nas competições europeias, e terminou a fase de grupos com o mesmo número de pontos do primeiro. A nossa ambição é passar à fase seguinte e estaremos preparados para este desafio”, disse o diretor desportivo Hugo Viana. O Braga vai defrontar a Fiorentina no playoff de acesso à Liga Conferência. Os arsenalistas recebem a equipa italiana em casa, a 16 de fevereiro, e jogam em Florença a 23 do mesmo mês. Um jogo de acrescida dificuldade para o Braga.