Estudo. Inflação e nível de vida preocupam

O impacto da inflação rápida, crises de dívida e o aumento do custo de vida são as maiores ameaças à realização de negócios nos próximos dois anos nos países do G20, de acordo com os novos dados do Fórum Económico Mundial.

As conclusões do Executive Opinion Survey deste ano, que reuniu as perspetivas de mais de 12 mil líderes empresariais de 122 países entre abril e agosto de 2022, antecedem a COP27, no Egito, e a Cimeira do G20, na Indonésia, a realizarem-se este mês.

De acordo com os resultados, a interligação dos riscos económicos, geopolíticos e sociais está a dominar o cenário de risco entre os líderes empresariais do G20, na medida em que continuam a responder às preocupações atuais relativas à disrupção do mercado e à intensificação do conflito político.

E acrescenta que a “inflação rápida e/ou sustentada é o risco mais comum citado nos países inquiridos do G20, sendo que mais de um terço (37%) dos países do G20 identifica este fator como a principal preocupação, seguindo-se as crises de dívida e a crise do custo de vida (21%)”.

Já o contexto geoeconómico foi identificado como o principal por dois países do G20. “Outros inquiridos referiram o potencial colapso do Estado, a falta de serviços digitais generalizados e a desigualdade digital enquanto principais preocupações”.

As conclusões contrastam “fortemente com os de 2021, particularmente em áreas-chave como o risco tecnológico e ambiental”, diz o estudo, acrescentando que “apesar das crescentes pressões ambientais e da crescente regulamentação ambiental nos últimos 12 meses – e tendo em conta o ajustamento da lista de riscos estudados este ano, em resposta à evolução das tendências económicas, geopolíticas, e ambientais –, as questões ambientais foram apresentadas no relatório deste ano enquanto risco significativamente mais baixo para os países do G20, em comparação com 2021”.

Não obstante, avança ainda, “a crescente ameaça dos ataques cibernéticos a infraestruturas críticas, este e outros riscos tecnológicos estão entre os cinco principais riscos menos citados este ano”.

Em termos gerais, as conclusões destacam ainda diferenças significativas a nível regional, nomeadamente entre as economias avançadas e os mercados emergentes. Na Europa, América Latina e Caraíbas, e Ásia Oriental e Pacífico, os riscos económicos associados à inflação rápida e/ou sustentada foram identificados enquanto principal risco. Já no Médio Oriente e África e África Subsaariana, o principal risco identificado foram as preocupações sociais associadas à crise do custo de vida. Na Ásia Central e no Sul da Ásia, os conflitos entre Estados e as crises de dívida foram as principais preocupações identificadas, respetivamente.

Carolina Klint, Risk Management Leader, da Marsh Continental Europe, afirma: “Os líderes empresariais do G20 estão devidamente concentrados nos riscos económicos e geopolíticos imediatos e urgentes que enfrentam neste momento. Contudo, se ignorarem os principais riscos tecnológicos, poderão criar futuros «blind spots», deixando as suas organizações expostas a graves ameaças cibernéticas, que poderão afetar seriamente o seu sucesso a longo prazo”.

Já Peter Giger, Group Chief Risk Officer, da Zurich Insurance Group, afirma: “Após um salto de 2 mil milhões de toneladas em 2021, o aumento das emissões globais de CO2 este ano é muito inferior – mais próximo dos 300 milhões de toneladas. Tal deve-se ao crescimento na utilização de energias renováveis e veículos elétricos. Apesar destes desenvolvimentos positivos, ainda não estamos no bom caminho para atingir o objetivo de 1,5°C. A transição para net zero registou uma desvalorização considerável nas agendas de curto prazo de muitos líderes empresariais. No entanto, os impactos das alterações climáticas são tanto a curto como a longo prazo. Mesmo no atual ambiente geopolítico e económico desafiante, é necessário concentrarmo-nos na construção de um sistema energético mais limpo, mais acessível e mais seguro, se esperamos manter um futuro neutro em carbono ao nosso alcance”.

Recorde-se que o Executive Opinion Survey é realizado pelo Centro do Fórum Económico Mundial para a Nova Economia e Sociedade. O Grupo Marsh McLennan e a Zurich Insurance Group são parceiros do Centro e do Global Risks Report series.