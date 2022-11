As alterações climáticas e as compensações aos países afetados

Estará a humanidade a acelerar em direção ao abismo? Essa foi a imagem usada por António Guterres (que já em 2019 apareceu na capa da Time vestido de fato e gravata com água pelos joelhos, para chamar a atenção para as alterações climáticas) na sessão da abertura da conferência das alterações climáticas, que está a decorrer no Egipto.

Todos os esforços e iniciativas, quando se trata de defender o ambiente, são positivos. O problema é que custa muito acreditar na genuinidade dos políticos. Na melhor das hipóteses, repetem a conversa do costume (estamos a fazer tudo o que podemos, etc.) para poderem deixar ficar tudo na mesma. Na pior, veem esta questão das alterações climáticas e da transição energética como mais uma grande oportunidade de negócio.

Talvez por isso, Al Gore reconheceu, e bem: “Temos um problema de credibilidade”.

Além das boas intenções, nesta conferência discutiu-se, mas sem se chegar a uma conclusão, o eventual pagamento de reparações aos países mais pobres e mais afetados.

Mas quem pagaria? A China, de longe o maior poluidor? A Índia (o terceiro maior)? Ou apenas o Ocidente?

E quem teria direito a estas compensações? Os primeiros beneficiários que nos vêm à cabeça são os países africanos.

Acontece que os governos de muitos desses países nunca fizeram eles próprios o mínimo. Apesar de todas as ajudas que receberam, continuam sem infraestruturas essenciais. Muito antes de se começar a falar de alterações climáticas, já tinham cheias em todas as estações das chuvas, secas ano após ano. E os milhões de ajuda internacional, em vez de servirem para resolver o assunto, ou pelo menos para minorar os estragos, eram repartidos pela clique do poder, que os punha em contas na Suíça e gastava alegremente em Londres, Paris, Côte d’Azur (e até Lisboa).

As elites corruptas de países com recursos riquíssimos (por exemplo, petróleo) desbarataram as receitas em imobiliário e carros de luxo na Europa, entre outras compras sumptuárias, enquanto as suas populações continuavam na mesma miséria de sempre. Não fizeram o básico, e agora a culpa é dos países ricos e das alterações climáticas?