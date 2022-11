Cinco trabalhadores de hotel levados para o hospital devido a explosão no jacuzzi tiveram alta no próprio dia

O grupo de hotéis Vila Galé veio, esta segunda-feira, esclarecer a situação, ocorrida no domingo no Vila Galé Estoril, que teve de ser evacuado devido a uma explosão durante a manutenção do jacuzzi.

Em comunicado, o grupo Vila Galé adianta que "cinco colaboradores do hotel foram transportados para o hospital por precaução, mas todos tiveram alta ainda ontem e encontram-se bem de saúde", sendo que nenhum cliente ou serviço do hotel foi afetado.

Quanto os bombeiros do Estoril chegaram ao local, a ventilação foi acionada, tendo apenas os equipamentos sofrido danos na sequência da explosão.