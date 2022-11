Condutor de Tuk-Tuk morde polícia e agente tem de ser assistido no hospital

Uma agente da Polícia Municipal de Sintra teve de receber tratamento hospitalar, depois de, no domingo, ter sido agredido por um motorista de "tuk-tuk", que acabou por ser detido e levado para o posto da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Contudo, esta autoridade decidiu libertar o suspeito e notificá-lo para comparecer esta segunda-feira em tribunal, algo que não aconteceu.

O caso aconteceu na manhã deste domingo, quando os agentes da Polícia Municipal patrulhavam o centro da vila de Sintra e se aperceberam de uma infração ao trânsito cometida por um condutor de um veículo turístico conhecido como "tuk-tuk".

De acordo com Pedro Oliveira, presidente do Sindicato Nacional das Polícias Municipais, os agentes intercetaram o infrator e pediram a sua identificação. Contudo, este recusou-se a dá-la e, quando avisado de que, em caso de desobediência, podia ser detido, resistiu e agrediu os agentes com socos e pontapés, tendo inclusive mordido um deles.

O motorista acabou por ser imobilizado pelos agentes, que o conduziram à GNR de Sintra, tendo um deles sido assistido no Hospital Amadora/Sintra, ainda no domingo, e visto pela Medicina Legal já nesta segunda-feira.

O suspeito libertado no domingo, com a obrigação de comparecer, esta segnda-feira, no Tribunal de Sintra, para interrogatório e aplicação das medidas de coação. Contudo, este acabou por não aparecer, sendo que o presidente do Sindicato Nacional de Polícias Municipais considerou que "este tipo de situações vai continuar a acontecer, enquanto não aumentarem a moldura penal destes crimes contra as autoridades e aplicarem medidas de coação imediatas e de prisão preventiva".