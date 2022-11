Ex-ator Guilherme Pádua, assassino da atriz Daniella Perez, morreu aos 53 anos

Matou, com a ajuda da mulher, a atriz com quem contracenava. O crime chocou o país em 1992. Corpo de Daniela Perez foi encontrado num terreno baldio no Rio de Janeiro com 16 golpes no peito e no pescoço.