Novobanco. Lucro dispara 178% para 428,3 milhões até setembro

O novobanco apresentou um resultado líquido de 428,3 milhões de euros nos primeiros nove meses, um aumento de 178% face aos 151,1 milhões de euros registados em igual período do ano passado.

“O crescimento da atividade nos primeiros nove meses de 2022, reflexo da estratégia de crescimento sustentado do negócio bancário em Portugal, com geração crescente de receita e capital, conduziu à criação de valor para todos os stakeholders”, disse o CEO da instituição financeira.

A margem financeira totalizou 405,9 milhões (-5,6% vs 9M21), enquanto o crédito a clientes ascendeu a 24, mil milhões, “confirmando a trajetória de crescimento da carteira de crédito no segmento de empresas e de particulares, num ambiente de taxas de juro favorável”.

Já as comissões de serviços a clientes ascenderam a 215,7 milhões (+3,8% vs 9M21), “com sólido desempenho na gestão de meios de pagamento, dado o perfil da atividade económica e a revisão do preçário”.

O produto bancário comercial totalizou 621,6 milhões, com o produto bancário a totalizar os 851,1 milhões.