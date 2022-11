Benfica continua invicto e goleia Estoril Praia

O Benfica venceu, este domingo, o Estoril Praia por 5-1, num jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Bwin.

Na primeira parte, a equipa de Roger Schmidt marcou três dos cinco golos. Aos 25', o avançado Petar Musa abriu o marcador com o cabeçeamento para a baliza de Pedro Silva. Cinco minutos depois, António Silva fez o segundo para as águias'. O central não perdeu o vagar, ao bisar na partida, levando os 'encarnados' para o intervalo com uma grande vantagem no marcador.

O ritmo do encontro não quebrou na segunda parte. João Mário foi o autor do quatro golo do Benfica, aos 67'. Dez minutos depois, o madeirense Henrique Araújo viu o seu golo a ser anulado pelo VAR. Mas quem selou o resultado foi Mihailo Ristic, que, poucos minutos depois de substituir Grimaldo, fez o quinto e último golo, aos 89', para as 'águias'.

Os 'canarinhos' ainda diminuiram a vantagem do Benfica, com um golo de Serguinho, aos 91'.

Posto isto, o Benfica continua invicto no campeonato. Soma 34 pontos em 12.ª jornadas, ao passo que o Estoril Praia tem 16 pontos.