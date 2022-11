Sporting. Amorim garante que fica até ao final da época

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse que ficará em Alvalade até ao final da época, «aconteça o que acontecer», mas também declarou, em Alcochete, estar desejoso pela interrupção do campeonato para o Mundial do Qatar.

«Até ao fim da época, aconteça o que acontecer, eu não vou abandonar os rapazes. Vou assumir isto porque nenhum treinador deve vir para aqui sem estar pensado com o projeto», afirmou o técnico, na antevisão ao jogo com o V. Guimarães que decorrerá este sábado, em Alvalade, às 20h30 (SportTV).