Marcelo encerra sétima edição da Web Summit

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encerrou esta sexta-feira a edição de 2022 da Web Summit, em Lisboa.

O chefe de Estado discursou no palco central do Altice Arena, ao lado do fundador do evento, Paddy Cosgrave.“No próximo ano espero que possamos ver o início de uma nova fase da Web Summit, das novas estruturas para o futuro da Web Summit e que consigamos prepará-la além de 2028", afirmou.

Num comunicado, publicado no site da Presidência da República, Marcelo visitou também o “stand da StartUp Portugal, espaço que, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, juntou toda a presença institucional portuguesa na Web Summit”.

A sétima edição da Web Summit contou com mais de 70.000 participantes, 2.630 start-ups e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores.