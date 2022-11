Xi Jinping enfatiza solução das dificuldades de desenvolvimento por meio da abertura

PUB

O presidente chinês, Xi Jinping, participou hoje (dia 4 de Novembro), por videoconferência, na cerimónia de abertura da 5ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla em inglês), proferindo um discurso intitulado “Criando em Conjunto um Futuro Bonito, Aberto e Próspero”.

Xi Jinping disse que a abertura é uma força motriz importante do progresso da civilização humana e um caminho necessário para o desenvolvimento e prosperidade do mundo. Atualmente, o mundo vive mudanças profundas, nunca vistas em um século, enquanto ainda não possui impulso suficiente para recuperar a economia global. O Presidente chinês sublinhou:

“Nós devemos usar a abertura para resolver as dificuldades de desenvolvimento, unindo as forças de cooperação, estimulando a inovação e buscando benefícios mútuos para promover o avanço constante da globalização económica e fortalecer o dinamismo de desenvolvimento de todos os países, fazendo com que os frutos do desenvolvimento beneficiem, cada vez mais equitativamente, os povos de todos os países”.

Xi Jinping referiu depois que esta Exposição Internacional se tornou “uma janela do país para a construção de um novo paradigma de desenvolvimento, uma plataforma para promover uma abertura de alto nível e um produto público internacional para compartilhamento global”.

O Presidente chinês afirmou que a China adere à política nacional básica de abertura ao exterior, persegue firmemente a estratégia de abertura de benefícios mútuos e resultados “ganha-ganha” (win-win em inglês, significando que ambas as partes ganham), persiste na direção correta da globalização económica, oferece constantemente novas oportunidades ao mundo com seu próprio desenvolvimento e promove a construção de uma economia mundial aberta.

Xi Jinping salientou ainda que “a China promoverá o compartilhamento de oportunidades do grande mercado chinês, da abertura institucional e do aprofundamento da cooperação internacional entre todos os países”.

E concluiu:

“A China está disposta a trabalhar com todos os países para praticar o multilateralismo genuíno, alcançar mais consensos sobre a abertura e superar em conjunto as dificuldades e desafios do desenvolvimento económico global, de modo que a abertura possa trazer um futuro brilhante para esse desenvolvimento”.