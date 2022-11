PJ detém mãe que abusava sexualmente dos filhos de 6 e 1 anos no Alentejo

Uma mulher, de 40 anos, foi detida, na quarta-feira, pela Polícia Judiciária, por fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado, no concelho de Cuba, no Alentejo.

Os crimes eram cometidos sobre os seus filhos menores, um rapaz de seis anos e uma menina de 1 ano, e ocorreram “em períodos distintos e em número não concretamente apurado”, informou a PJ, em comunicado.

Além de provas dos abusos sexuais cometidos pela mãe das crianças foram também encontrados indícios da participação do pai, um homem de 56 anos, “sujeito a obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, sujeito a obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica”.

As agressões sexuais verificavam-se sempre em ambiente totalmente controlado pela ora detida e companheiro, residência de familiares, e sempre em ocasiões em que se encontravam sozinhos.

A mulher será agora submetida a interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.