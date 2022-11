OE 2023. Há "excesso de otimismo" nas previsões, alerta Fórum para a Competitividade

O Fórum para a Competitividade considera que o Governo está excessivamente otimista quanto às previsões do PIB e da inflação, previstas no Orçamento, que diz ter falta de foco no aumento da produtividade, diz na sua nota de conjuntura.