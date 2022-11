O que é Listenbourg, o novo país que faz fronteira com Portugal e Espanha?

Três dias depois de o influenciador francês Gaspardo ter inventado um país, numa publicação no Twitter que gozava com o pouco conhecimento geográfico de alguns norte-americanos, Listenbourg já tem hino, chefe de Estado, serviços de bancos, entregas e até cadeias de fast-food.

O novo país, com um território semelhante ao de França, que fica colado a Portugal e Espanha, foi apresentado ao mundo no dia 30 de outubro, com uma imagem de um mapa alterado da Europa, com a seguinte legenda: "Tenho a certeza de que os americanos não sabem o nome deste país".

Je suis sûr que les américains ne connaissent même pas le nom de ce pays ptdrrr pic.twitter.com/aecSupQdyU — Gas🅿️ardo (@gaspardooo) October 30, 2022

O influenciador que provavelmente só queria fazer uma piada estava longe de imaginar o potencial do seu tweet. Agora, há já uma página no Twitter dedicada ao país, com mais de 30 mil seguidores. Listenbourg tem Governo, hino e até um Presidente, se não outro do que Gaspardo, o seu fundador.

Houve também várias marcas que se associaram à brincadeira, a empresa de entregas Deliveroo, a de telecomunicações Free, o banco online Ma French Bank e o McDonald's, são apenas alguns dos serviços à disposição dos ‘habitantes’ ou ‘visitantes’ de Listenbourg.

Disponible sur la carte de Deliveroo 🤩🍔 pic.twitter.com/4ykLP3tyue — Deliveroo Listenbourg (@deliveroolisten) November 2, 2022

O comité organizador dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 também quis entrar na piada e convidou o novo país para participar no evento, aumento para 207 o número de delegações.