GNR detém homem por violência doméstica e apreende quase 40 doses de cocaína

O Comando Territorial de Lisboa da Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, na quinta-feira, um homem de 35 anos suspeito da prática do crime de violência doméstica contra a ex-companheira, de 30 anos, em Loures.

Em comunicado, a autoridade informa que a detenção ocorreu no âmbito de um processo por violência doméstica, que permitiu apurar que o suspeito exercia violência psicológica contra a ex-companheira.

No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária, o qual culminou na detenção do suspeito e na apreensão de 38 doses de cocaína.

A detenção foi levada a cabo pelo Posto Territorial de São Julião do Tojal, em coordenação com o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Franca de Xira.

O suspeito já foi presente ao Tribunal Judicial de Loures, onde lhe foi aplicada a medida de coação de pulseira eletrónica e de proibição de contacto com a vítima e com as testemunhas envolvidas no caso.