Rússia volta atrás e diz que quer participar novamente nas exportações de cereais ucranianos

A Rússia vai voltar a participar no acordo sobre as exportações de cereais ucranianos, anunciou o Ministério da Defesa daquele país, esta quarta-feira. A decisão foi tomada depois da Ucrânia ter enviado “garantias escritas” à Rússia sobre a desmilitarização do corredor utilizado para o seu transporte.

"A Rússia considera que as garantias recebidas até agora parecem suficientes e retoma a implementação do acordo", declarou o Ministério da Defesa russo na rede social Telegram, citado pela agência francesa AFP.

Recorde-se que Moscovo suspendeu a sua participação no acordo no sábado, 29 de outubro, após um ataque à sua frota na Crimeia.