E se Sócrates avançasse contra Ventura?

No preciso momento que estava a escrever esta crónica, eis que surge André Ventura na televisão a falar num hipotético regresso de José Sócrates. Até parece premonição do líder do Chega.

Ponto prévio. Devo ter sido dos poucos que não me emocionei com as eleições brasileiras, atendendo aos candidatos. De um lado, um bronco sem maneiras, adepto de discursos violentos, defendendo coisas inconcebíveis; do outro, um ex-presidiário que permitiu um verdadeiro forrobodó de corrupção enquanto foi Presidente, provocando até sérios danos a Portugal. Em conversa com um amigo, dizia-lhe que não conseguiria votar em nenhum dos dois artistas, ao que ele me respondeu que poderia fazer o que Álvaro Cunhal aconselhou aos comunistas em 1986, aquando das eleições presidenciais: “Tapavas a cara daquele que achasses menos mal e votavas nele”. Mesmo assim não me convenceu.

Se não me emocionei, apesar de ter indo ver os resultados ao minuto, não deixei de achar piada aos defensores de Lula, parecendo que o homem é um santo na terra - os fãs de Bolsonaro eram, sem dúvida, mais assustadores, exigindo quase uma guerra civil. Voltando à tal conversa com um amigo, disse-lhe que quem deve ter ficado muito contente foi José Sócrates, que com este resultado ainda pode ter esperança de voltar. E fazia o seguinte cenário, surrealista, diga-se: André Ventura avançava para a presidência e do outro lado surgia José Sócrates. O que diria boa parte do eleitorado? Que Ventura persegue os ciganos, querendo fazer uma cerca sanitária a essa comunidade; que defende a castração física de pedófilos; que defende a prisão perpétua e por aí fora. Nesse sentido, boa parte sentiria vontade de colocar a mão na cara de Sócrates e votar no primeiro primeiro-ministro português que já esteve detido e que aguarda a conclusão de um dos maiores escândalos financeiros que há memória na história de Portugal. No preciso momento que estava a escrever esta crónica, eis que surge André Ventura na televisão a falar num hipotético regresso de José Sócrates. Até parece premonição do líder do Chega.

P. S. 1 No discurso de vitória de Lula da Silva o vencedor não teve uma única palavra sobre corrupção. Elucidativo.

P. S. 2 É verdadeiramente inconcebível que Bolsonaro ainda não tenha reconhecido a derrota, apesar de quase todos os líderes mundiais já terem felicitado Lula da Silva.

P. S. 3 Pode ser que Lula tenha um grande desempenho e que consiga impedir a corrupção que lavrou nos seus mandatos e que as suas intenções sejam genuínas, contribuindo para um Brasil mais justo e inclusivo. Veremos, até porque serão muitos os olhos a fiscalizarem escândalos financeiros.