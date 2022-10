Fisco rejeitou 120 mil pagamentos de apoio devido ao IBAN

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já processou mais de quatro milhões de pagamentos do apoio extraordinário às famílias, cerca de 85% do total. Há, no entanto, 120 mil que foram rejeitados por terem IBAN inválido no Portal das Finanças.

Os número foram revelados pelo Ministério das Finanças, em comunicado, no qual se lia ainda que após os 4.020.641 pagamentos de apoios já processados, a primeira fase de transferências "terminará com o processamento de mais cerca de 700 mil pagamentos, que se encontra em curso".

Em relação aos 120 mil apoios que ‘voltaram para trás’ devido a IBAN invalido, o ministério tutelado por Fernando Medina, sublinha que a rejeição numa primeira fase não significa que as pessoas em causa não venham a receber o apoio, pois a AT continuará "a fazer sucessivas tentativas de transferência destes apoios extraordinários ao rendimento ao longo dos próximos seis meses".

Assim, é de salientar que os contribuintes que ainda não confirmaram ou alteraram o seu IBAN deverão faze-lo no cadastro do Portal das Finanças, uma funcionalidade a que podem aceder entrando em https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm?partID=DCII&path=/dados/iban/alterar.