Esta é a música mais ouvida no Spotify no Brasil depois das eleições

O tema “Tá na Hora do Jair Já Ir Embora” foi lançada no Youtube, no canal “Maderada Brasil” no dia 18 de setembro, ainda antes da primeira volta das eleições brasileiras.

Agora, depois da vitória de Lula da Silva, já na segunda volta, a música, de Tiago Doidão e e Juliano Maderada, subiu ao primeiro da plataforma de streaming musical Spotify no Brasil.

No YouTube, um mês e meio depois de ter sido lançado, o vídeo do tema já tem mais de dois milhões de visualizações e tornou-se viral entre os apoiantes de Lula da Silva.