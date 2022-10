Suspeito de violar as três filhas fica em prisão preventiva

Um homem de 51 anos foi detido no Barreiro por ser suspeito de vários crimes de abuso sexual de menores dependentes e de violação, agravados, das quais foram vítimas as suas três filhas.

De acordo com um comunicado esta segunda-feira divulgado pela Polícia Judiciária (PJ), o homem foi detido no âmbito de um cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo DIAP do Barreiro.

Os factos ocorreram no Barreiro e, apesar de o número de crimes não estar "concretamente apurado", a PJ destaca que é "seguramente superior a várias dezenas".

A investigação permitiu apurar que, durante cerca de cinco anos, o presumível autor aproveitou-se da circunstância de cuidar e de coabitar com as vítimas, "três pessoas frágeis em razão da idade, suas filhas, para, recorrendo ao seu ascendente familiar e à sua superioridade física, as sujeitar a diversas práticas sexuais".

De acordo com a PJ, a mais velha das filhas tem atualmente 22 anos.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo, depois, sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.