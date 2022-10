Ponte de Lima. Sexagenário detido por violência doméstica

Um homem de 63 anos foi detido em Ponte de Lima pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por "infligir, de modo reiterado, maus-tratos físicos, verbais e psicológicos contra a companheira de 62 anos, causando-lhe medo e inquietação constantes".

Em comunicado, a autoridade, através do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, informou que a detenção foi efetuada, na sexta-feira, através do posto Territorial de São Julião de Freixo, em Ponte de Lima, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

Os militares "apuraram que o agressor infligia, de modo reiterado, maus-tratos físicos, verbais e psicológicos contra a vítima, sua companheira de 62 anos, causando medo e inquietação constantes na mesma", sendo que "após diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção", lê-se na nota.

A GNR lembra que a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

"Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe no Portal Queixa Eletrónica, via telefónica, através do número de telefone 112, no posto da GNR mais próximo da sua área de residência, através da aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos ou na aplicação SMS Segurança, também direcionada a pessoas surdas", refere ainda o comunicado.