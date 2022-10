Nova jornada da China oferece oportunidades ao Mundo

PUB

"Sentimos grande vigor para iniciar uma nova jornada, para construir, de forma abrangente, um país socialista moderno, celebrando o centenário da criação da República Popular da China, e promovendo, de forma abrangente, o grande rejuvenescimento da nação chinesa com a modernização de estilo chinês" – afirmou Xi Jinping na conferência de imprensa realizada em Pequim no dia 23 de Outubro, para apresentar os recém-eleitos membros do Comité Permanente do Bureau Político do 20.º Comité Central do Partido Comunista da China (PCCh).

Na sua intervenção, Xi Jinping referiu a tarefa primordial do PCCh na nova jornada, sublinhando a necessidade de concretizar as aspirações das pessoas por uma vida melhor e também criar mais oportunidades para o Mundo através do próprio desenvolvimento da China.

Os dirigentes chineses referem que para a comunidade internacional compreender a China de hoje, precisa de conhecer bem o PCCh. O recém-concluído 20º Congresso Nacional deste Partido apontou o caminho a seguir e estabeleceu um guia de acção para a China.

O Congresso esclareceu as características chinesas e os requisitos essenciais da modernização de estilo chinês, e elaborou um plano estratégico para a construção de um Estado socialista moderno e a promoção do grande rejuvenescimento da nação chinesa, de uma forma abrangente.

Nas declarações aos jornalistas enquanto reeleito Secretário-Geral do PCCh, Xi Jinping disse que a modernização de estilo chinês de um País com 1,4 mil milhões de pessoas, é o resultado alcançado por aquele Partido e pelo povo chinês na busca de prosperidade para todos, numa combinação entre a civilização material e espiritual, a harmonia entre a Humanidade e a Natureza e o desenvolvimento pacífico.

E acrescentou que, em comparação com o antigo caminho de modernização ocidental, centrado no capital, polarizado, este novo caminho de modernização que a China empreendeu com sucesso, resolveu muitos dos problemas do desenvolvimento social humano e proporcionou uma nova opção para a Humanidade se modernizar.

Referiu ainda que o PCCh é um partido político com aspirações ambiciosas, na esperança de uma vida melhor, não só para o povo chinês, mas também para os povos dos outros países. E salientou que a China sempre promoveu os valores comuns de toda a Humanidade, continuou a promover a construção de uma comunidade do destino humano, e disse que as portas da China irão abrir-se de cada vez mais.

Foi sublinhado que o desenvolvimento da China não pode ser separado do Mundo, e que o Mundo precisa da China para se desenvolver. Tomando a economia como exemplo, a China tem a vantagem de um grande mercado, um sistema industrial completo, uma cadeia industrial bem desenvolvida e um sistema de infraestruturas cada vez mais moderno. De Janeiro a Agosto deste ano, a China absorveu 892,74 mil milhões de yuan (cerca de 124 mil milhões de euros) em investimento estrangeiro, um aumento de 16,4% relativamente ao na passado.

Ronnie Lins, Director do Centro de Estudos Chineses no Brasil, comentou que o 20º Congresso do PCCh foi "um congresso histórico" que levará o povo chinês a a prosseguir a modernização do modelo chinês.

Também o analista brasileiro Oliver Stinkel afirmou, num artigo intitulado "A Governação da China e o Futuro do Mundo", que o modelo chinês se revelou como um exemplo de sucesso.

Os dirigentes chineses afirmam que, “após um século de luta, o PCCh iniciou uma nova viagem, uma nova jornada de construção de um país socialista moderno, estando o partido plenamente confiante em que conseguirá levar o povo chinês a conquistar novos êxitos que irão impressionar e beneficiar o Mundo”.