Milhares de utilizadores do Instagram com contas suspensas e perdas de seguidores

Milhares de utilizadores da rede social Instagram viram as suas contas, esta segunda-feira, suspensas sem qualquer motivo.

O problema está a acontecer nas várias partes do mundo e já foi confirmado pela própria aplicação. A empresa do grupo Meta, que detém a plataforma, pediu desculpa e diz que está a analisar o problema.

"Estamos cientes de que alguns de vocês estão a ter problemas no acesso à conta do Instagram. Estamos a analisar e pedimos desculpas pelo inconveniente", afirmou o Instagram na rede social Twitter.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown